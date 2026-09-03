Пасхальный стол 2027: что приготовить кроме кулича Оглавление Пасхальный стол — не только кулич Кулич и творожная пасха на столе Закуски и холодные блюда Заливное из рыбы с овощами и зеленью Горячее блюдо к пасхальному столу Запечённая утка с яблоками и айвой в медово-горчичном соусе Салаты на Пасху Салат с печёной свёклой, козьим сыром и грецкими орехами Напитки на пасхальный стол В каком порядке подавать блюда и как разговляться FAQ — частые вопросы Пасхальный стол — не только кулич. Закуски, горячее, салаты, сервировка и порядок подачи блюд на Пасху — разбираем в материале Life.ru. Что приготовить на Пасхальный стол в 2027 году. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Миллионы православных людей в России с особым трепетом ждут главный праздник года — Светлое Христово Воскресение, которое в 2027 году выпадает на 2 мая.

В этой статье мы разберём, какие закуски и горячее удивят гостей, какие салаты добавят свежести, как правильно сервировать стол и в каком порядке подавать блюда.

Пасхальный стол — не только кулич

Пасхальный стол. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пасхальные традиции в России уходят корнями в глубокую древность. Раньше на праздничный стол Пасхи ставили всё, что было в доме самого лучшего: заливную рыбу, домашние колбасы, жареного поросёнка, разнообразные пироги. Сегодня мы можем позволить себе больше творчества, но дух праздника и гостеприимства остаётся неизменным.

Кулич и творожная пасха на столе

Но центральное место на пасхальном столе, конечно, занимают куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Чтобы кулич получился высоким, воздушным и ароматным, нужно соблюдать несколько правил: все продукты должны быть комнатной температуры, тесто требует терпения и любви, а духовку лучше лишний раз не открывать. Если вы ищете проверенный рецепт, обязательно загляните в нашу подборку рецептов кулича: там есть и классический вариант с яйцами и молоком, и постный — для тех, кто соблюдал строгий пост до самого праздника.

Творожную пасху лучше всего готовить из жирного домашнего творога, протирая его дважды через сито — тогда текстура получается невероятно нежной. Классический рецепт творожной пасхи с заварным кремом и цукатами — тот самый вкус из детства.

Закуски и холодные блюда

Когда с главными символами стола разобрались, самое время подумать о том, чем удивить гостей ещё до горячего. Начнём с закуски, которая выглядит эффектно и всегда съедается первой.

Заливное из рыбы с овощами и зеленью

Заливное из рыбы с овощами и зеленью. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время приготовления: 3 часа | Количество порций: 8–10

Ингредиенты: филе белой рыбы (судак, треска или окунь) — 600 г; рыбные головы, хвосты и плавники (для бульона) — 500 г; морковь — 2 штуки; лук репчатый — 1 штука; корень петрушки — 1 штука; желатин — 30 г; яйца куриные (для украшения) — 2 штуки; зелень укропа и петрушки — по пучку; соль, перец горошком, лавровый лист — по вкусу.

Рыбные головы и кости тщательно моем, заливаем холодной водой (около 2 литров) и ставим на средний огонь. Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем очищенную луковицу, морковь и корень петрушки, нарезанные крупными кусками. Варим на медленном огне около 40 минут.

В бульон опускаем куски рыбного филе, солим, перчим, добавляем лавровый лист. Варим ещё 15–20 минут, до готовности рыбы.

Аккуратно шумовкой вынимаем рыбу и овощи. Бульон тщательно процеживаем через марлю, чтобы он получился абсолютно прозрачным.

Замачиваем желатин в небольшом количестве холодной кипячёной воды согласно инструкции на упаковке. Когда он набухнет, растворяем его в небольшом количестве тёплого бульона и вливаем обратно в общую кастрюлю, хорошо перемешиваем.

На дно красивой формы или глубокого блюда выкладываем кусочки рыбы, нарезанные кружочками варёные яйца, звёздочки моркови и веточки зелени. Заливаем всё бульоном так, чтобы он полностью покрыл ингредиенты.

Ставим заливное в холодильник минимум на 2–3 часа, до полного застывания.

Перед подачей опустите форму на несколько секунд в горячую воду и переверните на блюдо.

Горячее блюдо к пасхальному столу

После закусок гостей стоит удивить чем-то по-настоящему праздничным. Запечённая целиком птица — беспроигрышный вариант для главного блюда стола.

Запечённая утка с яблоками и айвой в медово-горчичном соусе

Запечённая утка с яблоками и айвой в медово-горчичном соусе. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время приготовления: 2,5 часа | Количество порций: 6–8

Ингредиенты: утка целая — 2–2,5 кг; яблоки кисло-сладкие — 3–4 штуки; айва — 2 штуки; мёд жидкий — 3 столовые ложки; горчица дижонская — 2 столовых ложки; соевый соус — 2 столовых ложки; чеснок — 3 зубчика; соль, перец, розмарин — по вкусу.

Тушку тщательно моем, обсушиваем бумажными полотенцами. Натираем снаружи и изнутри смесью соли, перца и измельчённого розмарина.

В миске смешиваем мёд, горчицу, соевый соус и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешиваем. Половиной маринада обильно смазываем утку со всех сторон. Оставляем при комнатной температуре на 1 час или в холодильнике на 2–3 часа.

Яблоки и айву нарезаем крупными дольками, удаляя сердцевину. Начиняем фруктами утку, плотно утрамбовывая. Отверстие зашиваем кулинарной нитью или закалываем зубочистками.

Разогреваем духовку до 180°C. Утку выкладываем в глубокий противень или жаропрочную форму спинкой вверх. Отправляем в духовку на 1 час. Затем переворачиваем на спинку, поливаем выделившимся соком и оставшимся маринадом. Запекаем ещё 1–1,5 часа, периодически поливая соком. Готовность проверяем проколом ножа в самой толстой части бедра — сок должен быть прозрачным.

Готовую утку накрываем фольгой и оставляем на 15–20 минут перед подачей, чтобы мясо «отдохнуло» и стало ещё сочнее.

Подаём на большом блюде, выложив вокруг запечённые фрукты.

Салаты на Пасху

Рядом с сытным горячим на столе обязательно должно найтись место чему-то свежему. Салат с тёплой свёклой и козьим сыром отлично уравновесит богатое застолье.

Салат с печёной свёклой, козьим сыром и грецкими орехами

Салат с печёной свёклой, козьим сыром и грецкими орехами. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Время приготовления: 40 минут | Количество порций: 4

Ингредиенты: свёкла — 3–4 штуки среднего размера; козий сыр (или фета) — 150 г; грецкие орехи — горсть; листья салата (микс) — 1 пучок; мёд жидкий — 1 чайная ложка; бальзамический уксус — 1 столовая ложка; оливковое масло — 3 столовых ложки; соль, перец — по вкусу.

Свёклу тщательно моем, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при 200°C около 30–40 минут (зависит от размера). Готовность проверяем ножом — он должен входить легко. Даём остыть, чистим и нарезаем кубиками или дольками.

Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде до появления аромата. Крупно рубим.

В небольшой миске смешиваем мёд, бальзамический уксус и оливковое масло. Взбиваем вилкой до однородной эмульсии. Солим и перчим по вкусу.

На большую плоскую тарелку выкладываем листья салата. Сверху — тёплую свёклу, кусочки козьего сыра и посыпаем орехами.

Поливаем заправкой прямо перед подачей, чтобы листья не потеряли свежесть.

Напитки на пасхальный стол

Когда меню готово, дело за малым — красиво всё это подать. Как сервировать стол на Пасху, чтобы это было красиво, уютно и соответствовало духу праздника?

Начнём с главного — центральной композиции. В центре стола обязательно должны быть пасхальные яйца. Не просто тарелка с крашеными яйцами, а целая композиция: можно поставить их в красивое блюдо, переложив декоративной травой или живыми весенними цветами. А хотите удивить гостей? Ознакомьтесь с нашей подборкой способов покрасить яйца без химии — там вы найдёте идеи, как сделать их дизайнерскими. Творожные пасхи и куличи тоже должны быть на виду, на отдельном блюде или подставке.

Не забудьте про текстиль! Скатерть лучше выбрать светлую, пастельных тонов — белую, кремовую, бледно-зелёную или голубую. Салфетки можно сложить необычным способом, например, в виде конвертов или вееров. Можно дополнить композицию пасхальной дорожкой на стол или вышитой салфеткой — это придаст традиционный колорит. Свежести и весеннего настроения добавят живые цветы — тюльпаны, нарциссы или веточки вербы.

Фото пасхальных столов часто пестрят изобилием, но главное — не переборщить. Пусть на столе будет достаточно места для всех блюд, а декор не мешает гостям. Идеальный вариант — одна или две яркие акцентные детали и много света.

В каком порядке подавать блюда и как разговляться

С чего начать трапезу на Пасху и как правильно разговляться. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стол накрыт и красиво оформлен — остался последний вопрос: с чего начинать трапезу. Начинают её с освящённых кулича и яйца — каждый по-своему, но всегда с благодарностью. Затем подают холодные закуски, потом салаты и лишь под конец — горячее. Такой порядок позволяет прочувствовать каждый вкус. Не спешите: пасхальный обед длится несколько часов, наполненный радостью и пасхальными приветствиями. Чтобы не переесть после поста, ешьте медленно, небольшими порциями, прислушиваясь к себе. Праздник только начался!

FAQ — частые вопросы

Что обязательно должно быть на пасхальном столе?

Обязательный минимум — это освящённый кулич, творожная пасха и крашеные яйца. Именно эти три символа являются сердцем праздничной трапезы. Без них невозможно представить ни один пасхальный стол. Всё остальное — мясные и рыбные блюда, салаты, закуски — идёт как дополнение к главным угощениям пасхальной трапезы.

Что приготовить на Пасху, кроме кулича?

Помимо традиционной творожной пасхи, обязательно приготовьте что-то мясное — запечённую утку, фаршированную индейку или сочную баранину. Не забудьте про закуски: заливное, паштеты, фаршированные яйца. И, конечно, салаты — тёплые, лёгкие, овощные.

Как правильно сервировать стол на Пасху?

Сервировка должна быть светлой, нарядной и торжественной. Используйте светлую скатерть, праздничную посуду и салфетки. Украсьте стол живыми цветами, веточками вербы и, конечно, крашеными яйцами — они могут быть частью композиции. Центральное место отдайте куличу и творожной пасхе.

В каком порядке подавать блюда после поста?

Порядок подачи простой и логичный. Начинаем с пасхальных символов — кулича и яиц, далее подаём холодные закуски, после закусок — салаты, завершает трапезу горячее блюдо. Такой порядок позволяет плавно переходить от лёгкого к более сытному и наслаждаться каждым вкусом.

Сколько блюд должно быть на пасхальном столе?

Количество блюд зависит от числа гостей и ваших кулинарных предпочтений. Оптимально: 1–2 закуски, 1–2 салата, одно горячее блюдо и, конечно, кулич с пасхой. Но если очень хочется приготовить больше — дерзайте!

Пусть ваш пасхальный стол станет не просто набором вкусных блюд, а настоящим центром семейного тепла и светлой радости. Готовьте с душой, удивляйте своих гостей и не забывайте, что главное чудо — это любовь, которая объединяет нас за одним столом. Христос Воскресе!

Авторы Божена Зажицкая