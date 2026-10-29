Россиян ждут три выходных подряд на Пасху в 2027 году из-за совпадения с 1 Мая

Россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд в начале мая 2027 года благодаря редкому совпадению православной Пасхи и Праздника Весны и Труда. Светлое Христово Воскресение выпадет на воскресенье, 2 мая, а следующий за ним понедельник станет нерабочим днём. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

По словам депутата, календарь в следующем году сложится особенно удачно для тех, кто планирует провести Пасху с семьёй или отправиться в небольшую поездку. Первомай придётся на субботу, поэтому предусмотренный законом выходной перенесут на понедельник, 3 мая.

«В 2027 году нас ждёт редкое совпадение календаря. Праздник весны и труда, 1 Мая, приходится на субботу, а 2 мая мы будем отмечать православную Пасху», — пояснила Лантратова.

Таким образом, у россиян с обычной пятидневной рабочей неделей получится трёхдневный отдых: 1 мая, суббота — Праздник Весны и Труда;

2 мая, воскресенье — православная Пасха;

3 мая, понедельник — дополнительный выходной за совпавший с субботой Первомай.

Парламентарий напомнила, что такой порядок закреплён в Трудовом кодексе. Если государственный праздник приходится на обычный выходной, день отдыха по общему правилу переносится на следующий рабочий день. Именно это произойдёт с 1 Мая в 2027 году.

При этом сама Пасха не входит в перечень федеральных нерабочих праздничных дней. Поэтому дополнительный отдых в понедельник возникнет не из-за церковного праздника, а благодаря совпадению Первомая с субботой.

Интересно, что в последний раз православные верующие отмечали Пасху 2 мая в 2021 году. Дата Светлого Христова Воскресения ежегодно меняется, поскольку определяется по особым календарным правилам. Например, в 2026 году праздник пришёлся на 12 апреля, а следующий понедельник оставался обычным рабочим днём.

Май 2027 года приготовил ещё один приятный календарный бонус. День Победы, 9 мая, выпадет на воскресенье, поэтому понедельник, 10 мая, также станет выходным. В результате в первой половине месяца россиян с пятидневкой ждут два трёхдневных периода отдыха — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Таким образом, предстоящие майские праздники дадут возможность дважды устроить короткие каникулы без оформления дополнительного отпуска. Для работников со сменным графиком конкретные дни отдыха будут зависеть от установленного расписания.

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