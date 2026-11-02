Для жителей Алешек Херсонской области, эвакуированных в Россию, организовали помощь с восстановлением документов, получением социальных выплат и медицинским обслуживанием. В пунктах временного размещения работают врачи, психологи и сотрудники государственных служб. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В Симферополе специалисты МФЦ организовали выездной приём прямо в пункте временного размещения. Людям помогают восстановить паспорта и свидетельства о рождении, оформить СНИЛС и ИНН, решить вопросы гражданства и зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Кроме того, для эвакуированных организовали работу банковских сотрудников. Они помогают открывать счета, необходимые для получения выплат. Жителям также выдали сим-карты, чтобы те могли связаться с родственниками и близкими.

«Были подготовлены пункты временного размещения на базе оздоровительных центров. Сразу же людей встретил медицинский персонал — была оказана сначала первичная медицинская помощь. Сейчас с людьми работают врачи... Работают сразу же психологи», — сообщила Лантратова.

По словам омбудсмена, поддержку получают не только жители, оставшиеся в Симферополе. С теми, кто самостоятельно отправился в другие российские города, продолжают поддерживать связь. К решению возникающих вопросов привлекают региональных уполномоченных по правам человека.

Для прибывших также организовали праздничный вечер, а для детей подготовили отдельную развлекательную программу. Лантратова поблагодарила сотрудников пунктов размещения, медиков, психологов и волонтёров за помощь людям.