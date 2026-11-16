Победительницей конкурса «Топ стюардесс 2026» стала 41-летняя Анна Басистова из Брянска, которая до работы в небе ни разу не летала. Итоги подвели в Москве 14 ноября.

Фото © VK / Акулина Тараскина

Басистова родом из Брянска, но давно живёт и работает в Москве. В авиации она с 2008 года; по словам победительницы, она заинтересовалась работой бортпроводницы, хотя до этого ни разу не летала на самолёте. В финальном показа Басистова вышла в платье, где вышивка была сделана ещё её прабабушкой.

Фото © VK / Акулина Тараскина

«Когда переехали в столицу, я зарабатывала на жизнь пением в ресторанах. Однажды увидела на здании объявление — «Работа в сфере путешествий», — поделилась с kp.ru воспоминаниями Анна.

Ей стало интересно, кого же берут на «небесную» работу. Басистова успешно прошла все туры собеседования, начала летать и влюбилась в эту романтику. Девушка замужем. Её муж не сразу одобрил выбор стать стюардессой — ведь порой ей приходится отсутствовать дома по две недели. Супруг работает инженером коммуникаций. Знакомые шутят: муж под землёй, жена — в небе.