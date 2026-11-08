Попросить здоровья и долгих лет жизни для родителей православные верующие могут в молитвах святым Петру и Февронии Муромским. Особое внимание благополучию близких стоит уделять в дни памяти покровителей семьи и брака. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

По словам общественника, церковный календарь напоминает людям о необходимости заботиться о родителях, благодарить их за воспитание и не забывать о семейных связях. Особенно подходящим для этого он считает день памяти Петра и Февронии, которых в православной традиции почитают как образец супружеской верности.

«В нашей суете мы часто забываем о тех, кто дал нам жизнь. И церковный календарь дает нам прекрасные поводы, чтобы вспомнить о них и выразить свою любовь», — отметил Иванов.

Ещё одной важной датой он назвал день памяти святых Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Их почитают как пример благочестивой семьи, а верующие обращаются к ним с просьбами о помощи в воспитании детей, семейном согласии и благополучии близких.

Поблагодарить родителей и помолиться об их здравии Иванов посоветовал также в дни памяти преподобных Кирилла и Марии — родителей Сергия Радонежского. Их жизненный путь в православной традиции связывают с заботой о детях и воспитанием в вере.

Кроме того, о мире и благополучии семьи принято молиться святым мученикам Адриану и Наталии, Гурию, Самону и Авиву, а также Николаю Чудотворцу. Как пояснил Иванов, обращение к святым — ещё один способ выразить любовь к близким и вспомнить о духовной стороне семейных отношений.