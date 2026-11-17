На 57-м году жизни умерла одна из первых российских моделей, журналистка и телеведущая Светлана Куницына. О смерти бывшей сотрудницы НТВ, скончавшейся 16 ноября, сообщил её коллега Павел Лобков, который ранее рассказывал о тяжёлом состоянии женщины после операции на сердце.

«Вчера стало известно, что она умерла», — сказал Лобков.

В начале ноября Куницыну госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Врачи провели ей операцию на открытом сердце, после которой журналистка оказалась в реанимации. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Куницына получила образование на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Её карьера в индустрии моды началась ещё в советские годы. В конце 1980-х она работала манекенщицей у знаменитого модельера Вячеслава Зайцева, а в 1987 году участвовала в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

Позднее Светлана связала свою профессиональную деятельность с телевидением. В 2000-х годах она рассказывала о модных тенденциях в программе «Намедни» на НТВ. Кроме того, журналистка создала и вела собственные проекты «Искусство высокой моды» и «Шинель #5», посвящённые индустрии моды.

Куницына также сотрудничала с изданием «Москвич Mag», став его первым модным обозревателем. В редакции вспомнили о многолетней дружбе с журналисткой и её публикациях о московских дизайнерах и представителях модной индустрии.