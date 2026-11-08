От Подмосковья до Крыма: Российская ПВО за ночь сбила 142 украинских беспилотника
Минобороны: За ночь над регионами России уничтожили 142 беспилотника ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 8 ноября перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушные атаки отражали в десяти регионах страны и над Азовским морем.
Под ударом оказались как приграничные территории, так и центральная часть России. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Воронежской областями.
Кроме того, расчёты ПВО работали в Ростовской области, Московском регионе и Крыму. Часть воздушных целей была уничтожена над акваторией Азовского моря.
В военном ведомстве уточнили, что все 142 перехваченных аппарата относились к беспилотникам самолётного типа.
Накануне российские силы ПВО отразили ещё более масштабный налёт. Как сообщал Life.ru, в ночь на 7 ноября военные уничтожили 411 украинских беспилотников над российскими регионами, Крымом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Тогда география атак охватила территории от Брянской области до юга страны.