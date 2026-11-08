Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 8 ноября перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, воздушные атаки отражали в десяти регионах страны и над Азовским морем.

Под ударом оказались как приграничные территории, так и центральная часть России. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской и Воронежской областями.

Кроме того, расчёты ПВО работали в Ростовской области, Московском регионе и Крыму. Часть воздушных целей была уничтожена над акваторией Азовского моря.

В военном ведомстве уточнили, что все 142 перехваченных аппарата относились к беспилотникам самолётного типа.