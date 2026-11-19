Голубика может быть полезна не только для пищеварения, но и для поддержания эмоционального здоровья. Учёные обнаружили возможную связь между регулярным употреблением этой ягоды и уменьшением выраженности депрессивных симптомов у пожилых людей. О свойствах голубики «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В ягодах содержатся антоцианы и другие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений. Кроме того, голубика богата витамином C, калием, магнием и клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника.

Отдельное внимание специалисты уделяют связи пищеварительной системы с нервной. Кишечная микрофлора взаимодействует с головным мозгом через сложную систему биологических сигналов. Поэтому состояние микробиома может быть связано с эмоциональным самочувствием человека.

В одном из исследований ежедневное употребление голубики сопровождалось изменениями состава кишечной микрофлоры и снижением выраженности депрессивных симптомов у пожилых участников. Однако это пока не доказывает, что ягода способна лечить депрессию или заменять назначенную терапию.

В качестве ориентира Соломатина назвала от 100 до 300 граммов голубики в день. При этом лучше распределить порцию на несколько приёмов пищи. Ягоды можно добавлять в каши и йогурты или использовать в качестве отдельного перекуса.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта диетолог советует учитывать индивидуальную переносимость продукта. Клетчатка и органические кислоты могут усиливать неприятные ощущения при некоторых нарушениях пищеварения, поэтому начинать лучше с небольших порций.