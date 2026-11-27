Инвестиции в размере 500 миллионов долларов и агрохолдинг с земельным банком в 30 тысяч гектаров стали предметом переговоров украинских министров с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом). Подробности встречи с мнимыми арабскими инвесторами показали в новом выпуске их шоу.

Вован и Лексус разыграли украинских министров. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

К видеоконференции подключились министр экономики Украины Александр Кравченко, министр аграрной политики Тарас Высоцкий и руководитель агрокомпании «Сигнет» Игорь Шилюк. Посредника между участниками переговоров сыграл немецкий журналист Томас Рёпер.

Одним из вариантов вложения средств стал крупный аграрный бизнес. Помимо перспектив инвестиций, участники встречи обсуждали трудности с экспортом зерна и последствия боевых действий для украинских предприятий.

Однако по ходу переговоров предполагаемый объём финансирования стал сокращаться. Вместо первоначальных 500 миллионов долларов собеседникам предложили рассчитывать на сумму от одного до пяти миллионов.

В финале Рёпер надел ушанку, один из пранкеров показал игрушечного Чебурашку, а затем в кадре появился Дед Мороз. Организаторы розыгрыша предложили украинской стороне обратиться за финансированием к сказочным персонажам.

Ранее Кравченко рассказал Вовану и Лексусу о перспективах повышения налогов на Украине. По словам министра, в сентябре ВВП страны сократился на 2,2%. Рост экономики по итогам 2026 года, по его оценке, будет близок к нулю.