Украина пока не нашла источники для покрытия значительной части потребностей во внешнем финансировании на 2027 год. Об этом заявил заместитель министра финансов страны Александр Кава в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщает РИА «Новости».

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров связались с министром финансов Украины Сергеем Марченко и его заместителем, представившись немецкими инвесторами. Беседа продолжалась около 20 минут.

«Ситуация на Украине сложная, нам ничего не остаётся, кроме как держаться», — сказал Марченко.

Кава, в свою очередь, сообщил, что имеющихся кредитов и специальных финансовых механизмов недостаточно для покрытия потребностей страны в следующем году. По его словам, Украине необходимо искать дополнительные источники средств.

Согласно данным украинского Минфина, общая потребность страны во внешнем финансировании на 2027 год составляет 52,6 миллиарда долларов. Около 20 миллиардов уже имеют предполагаемые источники покрытия, а ещё 32,6 миллиарда остаются необеспеченными. Об этом ведомство сообщало ещё в сентябре.

Марченко также заявил пранкерам, что прежние кредитные средства заканчиваются, а рассчитывать на новые крупные взносы США, по его оценке, не приходится. В начале конфликта Вашингтон играл ведущую роль в финансовой поддержке Киева.