Коррупция, спад экономики, повышение налогов и зависимость от Запада — российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом иностранных инвесторов поговорили с министром экономики и окружающей среды Украины Александром Кравченко. Чиновник раскрыл планы Киева по привлечению зарубежного финансирования и рассказал о политической подоплёке ударов по складам Wildberries.

По словам Кравченко, атаки на склады маркетплейса не создают критических проблем для российской экономики, однако призваны вызвать недовольство населения. Одним из аргументов в пользу ударов также была возможность оказать давление на банковский сектор РФ, но сам министр счёл такие расчёты преувеличенными.

Повышение налогов и зависимость от Запада

Кравченко оценил ущерб основным средствам украинских предприятий в сумму до 10 миллиардов. На фоне разрушений иностранные страховщики отказываются покрывать военные риски бизнеса. Для решения проблемы Киев намерен создать специальный фонд, вложив в него около миллиарда долларов собственных средств и привлекая ещё два-три миллиарда из-за рубежа. Возврат денег иностранным инвесторам не предполагается.

«Изначальная идея – которая всё ещё рассматривается, хотя политически её реализовать будет непросто, – заключается в повышении НДС на один процентный пункт», — рассказал министр.

Переговоры уже ведутся со Всемирным банком, Норвегией, Великобританией и Германией. По словам Кравченко, МВФ также поддерживает инициативу, особенно в части повышения налогов на потребление, хотя напрямую финансировать фонд не намерен.

Для поддержания экономического роста на уровне 5% в год Украине в ближайшее десятилетие потребуется от 600 до 800 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций. Их долю в ВВП необходимо увеличить с довоенных 16% до 20–25%. При этом внутренний рынок будет сокращаться, а частное потребление, на которое приходится более 75% ВВП, окажется под давлением.

Министр также заявил, что без гарантий безопасности, например со стороны НАТО, оборонные расходы станут для страны непосильной ношей. В результате зависимость от международной помощи сохранится даже после завершения конфликта.

Экономический спад, коррупция и отношения с США

По словам Кравченко, в сентябре украинский ВВП сократился на 2,2%, а по итогам 2026 года рост экономики будет близок к нулю. Если порты останутся заблокированными, а интенсивность российских ударов не снизится, в 2027 году страну ждёт экономический спад. При этом министр затруднился ответить, создаёт ли нынешнее положение предпосылки для переговоров.

«Возможны ли новые коррупционные скандалы? Скорее всего, да. У нас долгая история слабых институтов; коррупционные проявления, безусловно, встречаются и в сфере верховенства права. Все знали о ситуации в «Энергоатоме», — заявил Кравченко.

Отношения с президентом США Дональдом Трампом чиновник охарактеризовал как череду спадов и подъёмов. При этом он пока не заметил изменений в планах американских инвесторов. Совместный инвестиционный фонд восстановления Украины уже объявил о пяти сделках и рассчитывал примерно удвоить их количество до конца года.

Пранкеры также предложили передать западным инвесторам права на украинские предприятия на подконтрольных России территориях, чтобы впоследствии требовать возврата имущества или компенсаций через суды. Министр допустил такую возможность, однако усомнился в наличии там привлекательных активов.

Финал пранка

Завершился розыгрыш видеоконференцией с участием министров экономики и сельского хозяйства Украины. Чиновники рассчитывали получить сотни миллионов долларов от якобы состоятельных арабских инвесторов на создание фонда страхования военных рисков. После продолжительной дискуссии переодетые пранкеры и их коллеги объявили, что денег не будет, перешли на русский язык и назвали собеседников «попрошайками».