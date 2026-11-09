С 1 января 2027 года в России начнёт действовать новый ГОСТ для оценки систем управления качеством на предприятиях автопрома. Как следует из карточки Росстандарта, ГОСТ Р 51814.7-2026 заменит стандарт 2005 года.

Предприятия смогут применять его для внутренних аудитов и самооценки, а также при проверке действующих и потенциальных поставщиков. Органы по сертификации смогут использовать документ при независимой оценке системы управления качеством.

Во всех этих случаях предмет проверки — то, как предприятие управляет качеством. Соответствие этой системы будут оценивать по требованиям другого стандарта — ГОСТ Р 58139.

Как также сообщалось, беспилотные автомобили уже перевозят грузы по российским трассам, а автономные такси продолжают испытывать в городах. Но вместе с машинами без водителя на дорогах появляется и новый вопрос: кто будет платить, если ДТП устроит не человек, а алгоритм? Life.ru постарался найти ответ на злободневную проблему.