От рэпа до политики: Ники Минаж неожиданно записали в пресс-секретари Белого дома
В команде Трампа пошутили о назначении Ники Минаж пресс-секретарём
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Американская рэперша Ники Минаж неожиданно оказалась в центре обсуждений о том, кто станет новым пресс-секретарём Дональда Трампа. Поводом стала шутка директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна, который предложил певицу на эту должность после короткого интервью на борту президентского самолёта.
Чун опубликовал в соцсети X видео беседы с исполнительницей. Во время разговора он спросил, есть ли кто-нибудь, кто работает усерднее Трампа во время предвыборной кампании. Минаж ответила, что таких людей нет. Её уверенность настолько понравилась представителю администрации, что он сопроводил запись ироничным комментарием.
«Дамы и господа, я думаю, мы, возможно, нашли нового пресс-секретаря Белого дома!» — сказал Чун.
Впрочем, о реальном назначении речь не идёт. Певица открыто поддерживает американского президента и республиканцев, а также участвует в мероприятиях, связанных с его политической командой.
Шутка прозвучала на фоне кадровых перестановок в администрации. Предыдущий пресс-секретарь Кэти Закария продержалась на посту всего пять дней. Её дебютный брифинг вызвал критику, а вскоре после этого появилась информация об уходе чиновницы.
Пятидневная карьера Кэти Закарии в Белом доме завершилась после неудачного первого брифинга. Как сообщал Life.ru 16 октября, она продержалась перед журналистами всего 14 минут и успела ответить на вопросы лишь трёх изданий. Выступление вызвало критику, а Дональд Трамп признался, что посоветовал сотруднице пересмотреть своё решение работать пресс-секретарём. Вскоре американские СМИ сообщили о её увольнении. При этом президент публично подчёркивал, что хорошо относится к Закарии.