От рэпа до политики: Ники Минаж неожиданно записали в пресс-секретари Белого дома

Американская рэперша Ники Минаж неожиданно оказалась в центре обсуждений о том, кто станет новым пресс-секретарём Дональда Трампа. Поводом стала шутка директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна, который предложил певицу на эту должность после короткого интервью на борту президентского самолёта.

Чун опубликовал в соцсети X видео беседы с исполнительницей. Во время разговора он спросил, есть ли кто-нибудь, кто работает усерднее Трампа во время предвыборной кампании. Минаж ответила, что таких людей нет. Её уверенность настолько понравилась представителю администрации, что он сопроводил запись ироничным комментарием.

«Дамы и господа, я думаю, мы, возможно, нашли нового пресс-секретаря Белого дома!» — сказал Чун.

Впрочем, о реальном назначении речь не идёт. Певица открыто поддерживает американского президента и республиканцев, а также участвует в мероприятиях, связанных с его политической командой.

Шутка прозвучала на фоне кадровых перестановок в администрации. Предыдущий пресс-секретарь Кэти Закария продержалась на посту всего пять дней. Её дебютный брифинг вызвал критику, а вскоре после этого появилась информация об уходе чиновницы.