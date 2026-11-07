В Санкт-Петербурге представили беспилотный вертолёт, коммунального робота и оборудование для строительства метро и Большого Смоленского моста. Разработки городских предприятий представили на выставке «Петербург промышленный: 10 приоритетов — 10 решений», открывшуюся в Невской ратуше, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Выставка «Петербург промышленный: 10 приоритетов — 10 решений». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Одним из главных участников экспозиции стал Обуховский завод. Предприятие показало макеты шпалоукладчика и тоннелепроходческого щита, предназначенных для развития петербургского метрополитена. Отдельное место отвели макету гидроцилиндров, изготовленных заводом для строящегося Большого Смоленского моста.

На выставке также можно увидеть беспилотный вертолёт и автоматизированное устройство для производства интегральных схем. Эти разработки представили петербургские предприятия и специалисты, связанные с электротехническим университетом «ЛЭТИ».

Ещё один экспонат — коммунальный робот, предназначенный для выполнения городских хозяйственных задач. Подобные машины позволяют автоматизировать часть работ по обслуживанию общественных пространств.

Всего экспозиция включает десять тематических зон, соответствующих приоритетам развития Петербурга, определённым губернатором Александром Бегловым. Помимо транспорта и крупных инфраструктурных объектов, посетителям показывают достижения в робототехнике, образовании и других технологических направлениях.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что выставку планируют постепенно расширять. По его словам, к участию смогут присоединиться новые предприятия, чтобы представить собственные разработки и технологические решения.

Организаторы рассчитывают с помощью выставки показать, как работа петербургских заводов и инженеров связана с повседневной жизнью горожан. Вместо абстрактных производственных показателей посетителям предлагают увидеть конкретные устройства и проекты, которые применяются или готовятся к использованию в городской инфраструктуре.