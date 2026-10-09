Международная интерьерная выставка «Русский дом. Креативные регионы» открылась в московском Гостином Дворе с аншлагом. В первый день проект собрал представителей власти, бизнеса, дизайн-индустрии и известных артистов.

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Выставка проходит с 7 по 9 октября.

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Среди гостей были начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, Александр Харичев, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Должности Новикова и Матвеевой подтверждаются актуальными данными Кремля.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

На открытие также приехали Василий Церетели, Александр Олешко, Евгения Крюкова, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Дмитрий Дюжев, Наташа Королёва, Сергей Глушко, Сергей Филин, Наталья Бочкарёва и другие гости.

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Основатель проекта Андрей Радаев провёл отдельную экскурсию по экспозиции для представителя Минпромторга Дмитрия Кускова. Во время обхода он познакомился с продукцией российских производителей и представленными интерьерными решениями.

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Отдельную часть программы посвятили российскому дизайну и рынку недвижимости. Александр Харичев выступил перед производителями и дизайнерами, а Елена Харичева представила концепцию зоны «Символы России». Представители Газпромбанка, ДОМ.РФ и экосистемы «Калинка» обсудили развитие отрасли и взаимодействие участников рынка.

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Экспозиция объединяет дизайн, архитектуру, производство и искусство. В этом году проект впервые проходит в Гостином Дворе; организаторы заявляли 90 интерьерных инсталляций и широкую деловую программу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в новом сезоне «Русский дом» впервые переедет в Гостиный Двор. Центральной частью проекта стали 90 интерьерных инсталляций дизайнеров из разных регионов России, а отдельные площадки посвятили национальным образам, российским производителям и взаимодействию дизайнеров с девелоперами. Позже организаторы сообщили о двукратном росте площади экспозиции и повышенном интересе посетителей.