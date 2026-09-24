«Русский дом» переезжает в Гостиный Двор: Что покажут на выставке в октябре

Международная выставка дизайна интерьеров «Русский дом. Креативные регионы» впервые пройдёт в московском Гостином Дворе с 7 по 9 октября. Центральную часть экспозиции составят 90 интерьерных инсталляций дизайнеров из разных регионов России. Об этом сообщили организаторы проекта.

Темой выставки в 2026 году станет «Русский Дом: Сердце России». Участники представят современные интерпретации региональных традиций, материалов и художественных приёмов. Отдельный раздел «Символы России» посвятят национальным образам и культурным кодам, его кураторами станут в том числе Василий Церетели и Виктория Шелягова.

Деловую программу откроет дискуссия о роли креативных индустрий в экономике и культуре. Всего организаторы заявили более 250 спикеров, а среди тем лекций и дискуссий будут новые требования к профессии дизайнера, развитие российского производства и история ар-деко.

На выставке также заработает Клуб девелоперов, где архитекторы, дизайнеры, производители и застройщики смогут обсуждать совместные проекты. Ещё один блок программы посвятят роли медиа в популяризации дизайна.

В прошлом году выставку посетили более 30 тысяч человек, а участие в ней приняли 600 компаний из 53 регионов. Амбассадорами проекта в новом сезоне стали Александр Олешко, Евгения Крюкова, Любовь Толкалина, Оксана Федорова и другие представители культуры и телевидения. Торжественное открытие состоится 7 октября в 13:00.

Ранее Life.ru рассказывал, что на выставке «Русский дом» представят исторические усадьбы, которым пока не нашли новых владельцев. Архитекторам, реставраторам и инвесторам предложат варианты их восстановления и адаптации к современному использованию.