На ограде российского посольства в Вене появилась фотовыставка о судьбе сотен уникальных археологических артефактов, вывезенных из Крыма и впоследствии переданных Украине. Экспозицию под названием «Крымское золото: «цивилизованная» Европа грабит российские сокровища» подготовило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Посетителям представили историю части коллекции из более чем 580 артефактов, ранее хранившихся в четырёх музеях Крымского полуострова. Организаторы выставки считают передачу этих ценностей Киеву незаконной и добиваются привлечения внимания к их судьбе.

На стендах можно познакомиться с историческими эпохами, к которым относятся древние предметы, и узнать об археологических экспедициях в Крыму. Отдельное внимание уделено исследованиям, благодаря которым были обнаружены уникальные памятники материальной культуры.

Авторы экспозиции также напомнили о случаях возвращения исторических ценностей прежним владельцам, в том числе при передаче произведений искусства из европейских государств в Россию. Эти примеры призваны подчеркнуть разницу между подобными решениями и судьбой крымской коллекции.

Спор вокруг артефактов начался после выставки «Крым: золото и секреты Чёрного моря» в Амстердаме в 2014 году. Возвращения экспонатов потребовали как крымские музеи, так и украинская сторона. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил решение об их передаче Украине, куда предметы доставили в ноябре того же года. Москва считает такое решение неправомерным.

Выставка РВИО ранее уже проходила в Москве и российских дипломатических представительствах за рубежом. В частности, аналогичные экспозиции были организованы в Италии, Польше и Китае.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела по факту хищения крымской музейной коллекции. По данным ведомства, её страховая стоимость составляла 117 миллионов рублей. Российские следователи намерены установить обстоятельства передачи культурных ценностей и круг причастных лиц.