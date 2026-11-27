Индийский школьник Рауль Джон Аджу, сделавший селфи с президентом России Владимиром Путиным на конференции AI Journey в Москве, оказался основателем технологической компании, в которой работает его собственный отец. По данным индийских СМИ, подросток платит родителю 200 тысяч рупий в месяц (чуть более 176 тысяч рублей на момент публикации).

Рауль родом из индийского штата Керала. Интересоваться технологиями он начал в девять лет, когда самостоятельно монтировал видеоролики для YouTube. В 12 лет подросток создал своего первого робота MeBot, а позднее занялся разработкой инструментов на основе искусственного интеллекта.

Сегодня школьник руководит компанией AIRealm Technologies, в которой работают около 15 человек. По информации индийских изданий, он разработал уже 15 ИИ-продуктов, предназначенных для решения повседневных задач, обучения и помощи людям в чрезвычайных ситуациях.

Особенность бизнеса Рауля — участие его отца Джозефа Аджу. Ранее мужчина работал с крупными технологическими компаниями, включая Amazon, Adobe, Wipro и IBM. Подросток объяснял, что опыт отца помогает ему развивать собственные проекты и принимать деловые решения.

Одно из главных направлений деятельности юного предпринимателя — образовательная платформа ThinkCraft Academy. Она предназначена для изучения искусственного интеллекта. По данным индийских СМИ, обучение по программам Рауля прошли около 500 тысяч человек.

26 ноября школьник принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. Во время встречи с Владимиром Путиным он обсудил применение нейросетей в образовании, а затем сделал совместную фотографию с российским лидером.

Ранее Life.ru сообщал о селфи Путина с индийским школьником. Во время беседы президент подчеркнул, что искусственный интеллект не должен заменять самостоятельное мышление учащихся. Рауль в ответ сравнил нейросети с калькулятором, который помогает решать задачи, но не отменяет необходимости освоить базовые знания.