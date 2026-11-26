Использование сотрудниками нейросетей без ведома работодателей создаёт риски для персональных данных и коммерческой тайны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Подобное теневое применение, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны или интеллектуальной собственности бизнеса. При этом нужно понимать, что встраивание искусственного интеллекта в операционные, производственные процессы может носить необратимый характер. Никакими запретами, оргвыводами это уже не остановить», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что люди всё чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта при выполнении рабочих задач, даже если руководство организации официально не одобрило использование таких технологий. Особую опасность, по словам Путина, представляет несанкционированное применение зарубежных моделей ИИ, которое может поставить под угрозу в том числе интеллектуальную собственность компаний.

При этом президент отметил, что интеграция нейросетей в операционные и производственные процессы может приобрести необратимый характер. Остановить этот процесс административными мерами и запретами уже не получится.

Вместо этого российский лидер призвал переориентировать инвестиции на создание типовых прикладных продуктов на основе искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что бизнесу необходимо не просто автоматизировать существующие процессы, а перестраивать их, добиваясь кратного повышения эффективности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах ограничить использование зарубежного ИИ в чувствительных сферах. При этом для большинства российских компаний сохранится возможность самостоятельно выбирать технологические решения.