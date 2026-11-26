В Кремле показали кадры селфи с 16-летним индийским разработчиком искусственного интеллекта Раулем Джоном Аджу. Видео со встречи президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева с юными талантами опубликовала пресс-служба российского лидера.

Школьник из индийского штата Керала стал одним из участников международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026). Несмотря на юный возраст, Рауль уже руководит собственной технологической компанией, в которой работают около 15 человек.

Один из его проектов — образовательная платформа ThinkCraft, позволяющая осваивать технологии искусственного интеллекта в игровой форме. По данным компании AIRealm, основанной школьником, обучение по её программам прошли более 500 тысяч человек.

Во время конференции Путин и Токаев пообщались с молодыми разработчиками ИИ из России, Казахстана и Индии. В беседе с Раулем российский лидер подчеркнул важность самостоятельного мышления при использовании нейросетей в образовании.