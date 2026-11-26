Президент России Владимир Путин предупредил об опасности использования искусственного интеллекта для получения готовых ответов вместо самостоятельного обучения. Об этом он заявил во время встречи с молодыми талантами в области ИИ из России, Казахстана и Индии на конференции AI Journey 2026 в Москве.

Путин и Токаев пообщались с юными талантами из России, Казахстана и Индии на AI Journey. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В качестве примера российский лидер привёл ситуацию, когда школьник поручает нейросети выполнить задание, не пытаясь самостоятельно разобраться в теме. Так Путин ответил индийскому школьнику Раулю, который рассказал о применении искусственного интеллекта в учёбе.

«Он сидит там, в компьютере, использует искусственный интеллект только для того, чтобы что-то написать, сам не думая, а просто воспроизвести то, что ему даст машина», — отметил президент.

Рауль в ответ сравнил нейросети с калькулятором: по его мнению, сначала необходимо освоить базовые знания, а уже затем использовать технологии для поиска новых идей и решения более сложных задач.

Путин согласился с важностью самостоятельного мышления и отметил, что деятельность индийского школьника соответствует призыву премьер-министра Индии Нарендры Моди «Делай для людей». По словам президента, разработки молодых талантов должны помогать находить практические решения и воплощать их в жизнь.

Встреча прошла при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках международной конференции AI Journey, которая проходит в Москве с 26 по 28 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин предупредил о рисках применения искусственного интеллекта в военной сфере. Президент отметил, что по мере роста автономности ИИ-систем расширяются не только возможности их созидательного использования, но и потенциальные угрозы.