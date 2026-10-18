От Росатома до правительства Приамурья: Кто победил в «Лиге чемпионов» управленцев

В подмосковном «Сенеже» завершился суперфинал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда». По итогам «Лиги чемпионов» победителями стали 17 команд, объединивших 85 руководителей из 11 регионов страны. За призовые места боролись 55 коллективов, а их работу оценивали 72 эксперта.

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Результаты соревнования утвердил Наблюдательный совет конкурса. Первое место разделили правительство Амурской области и сборная управленцев Свердловской области. Всего команды распределились по пяти призовым ступеням, причём на третьем месте оказались сразу три коллектива, на четвёртом — пять, а на пятом — шесть.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к победителям, подчеркнул, что теперь они должны стать примером для других и помогать распространять принципы открытого и честного отбора руководителей.

«Что ждут от вас Президент и страна? Первое – чтобы вы были успешны. Второе – что каждый из вас станет ролевой моделью, примером для других», — сказал Кириенко.

Кто победил в «Лиге чемпионов» управленцев

Первое место: Правительство Амурской области;

Сборная управленческая команда Свердловской области.

Второе место: Сборная управленческая команда представителей Добро.РФ, ЖИВАГО БАНКА, проекта «Куман», ГК «Агроцентр» и представительства Югры.

Третье место: Сборная представителей компаний «Микуш», «Молочный край», «Модум-Транс», «Моё вино» и РАНХиГС;

Министерство финансов России;

Сборная «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Четвёртое место: Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;

Министерство промышленности и торговли России;

Правительство ДНР;

«Газпром нефть»;

Сборная управленческая команда Москвы.

Пятое место: ДОМ.РФ;

Госкорпорация «Росатом»;

Управление ФНС России по Оренбургской области;

РЖД;

Корпоративная академия Росатома;

«Почта России».

Средний управленческий стаж призёров составил 11,4 года. Самой молодой оказалась команда Корпоративной академии Росатома: средний возраст её участников — 32,4 года. В числе победителей — представители госсектора, промышленности, транспорта и атомной энергетики.

Испытания проходили 16 и 17 октября. Участникам предстояло договариваться с соперниками, распределять ресурсы и принимать управленческие решения. Среди заданий были запуск нового продукта, управление инвестициями, распределение социальной части регионального бюджета и разработка мер поддержки семей. Особенностью суперфинала стала возможность получать рекомендации экспертов непосредственно во время соревнований.

Фото © Предоставлено Life.ru

Впереди участников ждёт ещё один этап: Наблюдательный совет определит 20 команд для специальной образовательной программы. При отборе учтут результаты финала и суперфинала, а также участие в стратегической экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе.

Всего в шестом сезоне конкурса участвовали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 зарубежных государств. В финал вышли 1400 управленцев, объединённых в 280 команд.