От руды до магнитов: В России создают собственную цепочку производства редкозёмов

В Соликамске Пермского края построят комплекс для переработки редкоземельного сырья, необходимого российской высокотехнологичной промышленности. Новое производство разместят на Соликамском магниевом заводе, входящем в структуру Росатома. После запуска предприятие рассчитывает ежегодно выпускать около 2,5 тысячи тонн продукции, востребованной при изготовлении мощных магнитов, электромобилей и другого современного оборудования.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщили в горнорудном дивизионе госкорпорации. В ближайшие дни на площадке приступят к строительству первого объекта. Он предназначен для хранения материалов и оборудования, необходимых при возведении основного комплекса.

Главная задача будущего производства заключается в разделении коллективного концентрата на отдельные редкоземельные компоненты. Сегодня Соликамский магниевый завод уже перерабатывает минеральное сырьё, однако часть содержащихся в нём ценных элементов остаётся в составе общей смеси.

Руду для предприятия добывают на Ловозерском горно-обогатительном комбинате в Мурманской области. После обогащения полученный лопаритовый концентрат отправляют в Пермский край. Здесь из него извлекают ниобий, тантал и титан, а редкоземельные элементы направляют на дальнейшую переработку.

Новый комплекс позволит получать из коллективного концентрата отдельные соединения востребованных металлов. Среди них неодим и празеодим, используемые при изготовлении постоянных магнитов, а также лантан и церий, необходимые различным отраслям промышленности.

«Строительство разделительного комплекса решит стратегическую для российской высокотехнологичной промышленности задачу извлечения этих элементов, обеспечит сырьевой суверенитет и сформирует в Росатоме полную технологическую цепочку — от добычи сырья и производства РЗМ до продукции высоких переделов в виде РЗМ-магнитов, элементов электромобилей и ветрогенераторов», — заявил первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов.

Технологию разделения специалисты Росатома, Соликамского магниевого завода и компании «Русредмет» уже разработали. Она предусматривает получение не только четырёх основных элементов, но и концентрата среднетяжёлой группы, содержащего самарий, гадолиний и европий.

Будущий производственный комплекс объединит технологический корпус, лабораторию, административные помещения, склады и инженерную инфраструктуру. Проект также предусматривает автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

В Росатоме рассчитывают, что запуск предприятия поможет обеспечить отечественных производителей сырьём для магнитов, катализаторов нефтехимической промышленности и другой технологически сложной продукции. Проект реализуют в рамках федеральной программы развития отрасли редких и редкоземельных металлов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять сырьевую базу для высокотехнологичных производств. Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2026 года, глава государства назвал редкоземельные металлы одним из приоритетных ресурсов. Особое внимание он уделил развитию переработки добываемого сырья.