Ювелирный бизнес Ангелины Голощаповой, сотрудницы федерального агентства, ранее оказавшейся в центре скандала из-за оскорбительных жестов в адрес якутов и бурят, столкнулся с финансовыми проблемами. Налоговая заблокировала счета компании, связанной с премиальным брендом Flawless, из-за задолженности почти в 400 тысяч рублей.

Голощапова является совладелицей ювелирного бизнеса, который уже несколько лет испытывает трудности. Ранее операции по счетам компании приостанавливали из-за непредставленного расчёта по НДФЛ, а теперь поводом для ограничений стала налоговая задолженность.

Проблемы отражаются и на кадровом составе предприятия. В последние годы численность сотрудников постепенно сокращалась, а в отчётности за 2025 год значился всего один работник.

Финансовые показатели также вызывают вопросы. Согласно сведениям Baza, в последней опубликованной отчётности убытки компании превысили размер её собственного капитала. Официальной информации о начале процедуры банкротства нет.

Голощапова возглавляет пресс-службу Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, подведомственного Минкультуры России. Помимо государственной службы, она занимается ювелирным бизнесом. В недавнем интервью Ксении Собчак чиновница рассказывала, что уже несколько лет находится в декретном отпуске, а значительную часть её расходов покрывает семья покойного супруга.