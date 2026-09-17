Чиновница спародировала якутов (или бурят?), пришлось извиняться

Начальник отдела пресс-службы Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Ангелина Голощапова оказалась в центре скандала после видео, снятого на итальянской винодельне. В ролике она не смогла сразу вспомнить, к кому ездила — к якутам или бурятам, — и несколько раз оттянула пальцами уголки глаз.

Чиновница извинилась после скандального видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / basilicalandon

Запись сделал блогер Андрей Григорьев-Аполлонов-младший*. На кадрах Голощапова рассказывает о поездке на Дальний Восток и пытается пояснить, о каком народе идёт речь, с помощью жеста, изображающего узкий разрез глаз. После публикации ролика её начали критиковать пользователи из Якутии и Бурятии. Позже Голощапова записала видео с извинениями. Она признала, что смешала два разных народа и сделала некорректный жест.

«Пытаясь вспомнить, о каком народе я рассказывала, я сделала жест, изображающий разрез глаз, и одновременно смешала бурят и саха — два разных народа. Это было неуместно и некорректно», — сказала она.

Часть комментаторов после извинений продолжила критиковать сотрудницу агентства, сочтя её объяснение недостаточно искренним.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем скандале вокруг публичного жеста, который сочли расистским. На чемпионате мира по футболу 2026 года австралийский арбитр Шон Эванс оказался под угрозой отстранения после того, как во время трансляции показал жест «ОК», который часть аудитории интерпретировала как расистский символ. История быстро вышла за рамки спортивного эпизода и вызвала дискуссию о том, где проходит граница между случайным жестом и оскорбительным подтекстом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.