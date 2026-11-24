В Рунете стартовало народное голосование за лучшие гаджеты и технологии 2026 года. За победу в 40 номинациях поборются 217 претендентов — от смартфонов и бытовой техники до нейросетей. Премию «Лучший гаджет» в 17-й раз проводит проект Hi-Tech Mail.

В этом году номинантов разделили на пять категорий: смартфоны, смарт-часы и наушники, ноутбуки и планшеты, техника для дома, нейросети и технологические тренды. В 2025 году пользователи Рунета отдали за своих фаворитов более 180 тысяч голосов.

Одной из главных технологических тенденций уходящего года организаторы называют развитие автономных ИИ-агентов. Искусственный интеллект всё активнее внедряется в повседневную электронику — от умных колец и очков до ноутбуков, способных запускать нейросети непосредственно на устройстве.

«Если 2025 год запомнился нейроконтентом, то в 2026 мы видим колоссальный скачок в развитии автономных ИИ-агентов», — отметил главный редактор Hi-Tech Mail Иван Остапенко.

Отдельную номинацию посвятили складным смартфонам в форм-факторе «книжки», интерес к которым подогрел выход iPhone Duo. Появилась и категория домашней техники, отражающая растущую популярность автоматизации бытовых процессов.

Каждый пользователь может отдать по одному голосу в каждой номинации. Познакомиться с претендентами и выбрать фаворитов можно на странице премии. Победителей объявят в декабре.