Прибавили в цене по всему миру: Где гаджеты подорожали сильнее всего

Покупка смартфона в 2026 году стала заметно дороже во многих странах: средние розничные цены на уже представленные модели по всему миру выросли примерно на 15%. Это следует из исследования Counterpoint Research.

Ценники повысились более чем у 40% изученных устройств, а некоторые аппараты подорожали почти вдвое. Новинки оказались в среднем на 25% дороже моделей предыдущего поколения, выпущенных годом ранее. Аналитики изучили данные более чем о четырёх тысячах телефонов.

Главной причиной стал мировой дефицит памяти. Стоимость таких компонентов с конца 2025 года выросла в четыре раза, поэтому производители начали перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Сильнее всего цены поднялись в Индии — на 21%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 19%, на Ближнем Востоке и в Африке — 18%, а в Латинской Америке — 16%.

В Китае устройства прибавили 10%, в Европе — 7%, в США — 5%. Аналитики объясняют эту разницу высокой долей премиальных моделей, операторскими рассрочками и программами обмена старой техники. Чтобы сдержать стоимость, компании сокращают объём памяти, упрощают камеры и возвращают в отдельные ценовые категории смартфоны без 5G.

Покупатели тем временем дольше пользуются старыми аппаратами и чаще выбирают подержанную технику. В Counterpoint ожидают, что новые модели продолжат дорожать в ближайшие кварталы.