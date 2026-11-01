Студенты и молодые инженеры из разных стран смогут продолжать совместную работу после Международных космических игр. Для этого в России планируют запустить международную космическую академию, сообщил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов на пресс-конференции.

На первом этапе проект будет работать как партнёрская сеть. По информации пресс-службы игр, она поможет командам сохранить контакты, обмениваться техническими решениями и развивать совместные разработки.

Проектные группы разместятся в университетах и исследовательских центрах стран-партнёров. К работе привлекут Ассоциацию технологических кружков. Участие в пилотном проекте также позволит молодым специалистам формировать портфолио для стажировок.

Присоединиться смогут не только участники прошедших соревнований. По словам Земцова, академия рассчитана и на тех, кто хотел попасть на игры, но пока не смог.

Идею предложила студентка ВШЭ Мария Андреева. На соревнованиях она работала оператором центра управления полётами. Первые Международные космические игры завершаются 1 ноября. В них участвовали команды России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Пакистана и Узбекистана.

На играх участники решали задачи условной экспедиции на Марс. Как писал Life.ru 26 октября, в «Сколково» для этого оборудовали полигон с модульными куполами. Командам предстояло обеспечивать поселение энергией, кислородом и питанием, управлять роботами и взаимодействовать с наземными службами. Центр управления полётами разместили в МГТУ имени Баумана.