Космос начинается в куполе: Студенты восьми стран поселятся на условном Марсе

В Москве стартовали первые Международные космические игры, участникам которых предстоит испытать себя в условиях, имитирующих экспедицию на Марс. Молодые инженеры из восьми стран будут самостоятельно поддерживать работу систем жизнеобеспечения, управлять роботами и выполнять исследовательские задания. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

В Москве стартовали Международные космические игры для студентов из восьми стран. Видео © Life.ru

Для соревнований в инновационном центре «Сколково» оборудовали полигон с высокотехнологичными модульными куполами. В них участники будут решать задачи по обеспечению условного поселения энергией, кислородом и питанием. Особое внимание уделят робототехнике, искусственному интеллекту и взаимодействию с наземными службами.

Студентка второго курса НИУ ВШЭ Мария Андреева уже несколько лет занимается спутникостроением. По её словам, Международные космические игры привлекли возможностью проверить свои знания на высоком уровне, познакомиться с иностранными коллегами и обменяться опытом.

«Вообще я занимаюсь космосом профильно, уже несколько лет занимаюсь спутникостроением», — рассказала Андреева.

На соревнованиях Марии досталась роль оператора Центра управления полётами. Она будет обеспечивать взаимодействие наземной станции с экипажем, передавать информацию и помогать команде выполнять задания. При этом конкретные испытания участникам заранее неизвестны.

«Одна экспедиция длится 2 дня, вторая тоже 2 дня», — пояснила студентка.

По её словам, каждая команда примет участие в одной из экспедиций. Для самой Андреевой это возможность почувствовать себя частью марсианской миссии и проверить готовность к нестандартным задачам.

Для 18-летнего Мавлана Хана Бахаутдинова, студента Политехнического университета в Бишкеке, участие в проекте связано с личной мечтой о космосе.

«Это событие станет шагом к достижению моей самой большой мечты — это стать астронавтом», — поделился молодой человек.

Бахаутдинов изучает робототехнику и искусственный интеллект. На Играх он выступит специалистом по системам управления. В его обязанности войдут работа с марсианским ровером и дронами, частичная сборка оборудования и его дальнейшее использование. Кроме того, студент рассчитывает найти новых друзей и наладить международные профессиональные связи.

Соревнования проходят с 26 октября по 1 ноября. Помимо России, в них участвуют команды Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Пакистана и Узбекистана. Центр управления полётами разместится в МГТУ имени Баумана, а заключительные мероприятия пройдут в Высшей школе экономики.

Оператором Международных космических игр выступает НИУ ВШЭ. Проект реализуется при координации Минобрнауки и Роскосмоса в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» национального проекта «Космос». На открытие приглашены спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, заместитель гендиректора Росатома Евгений Абакумов, представитель Роскосмоса Ирина Ганиева и советник фонда «Сколково» Наталья Кравченко.