На соискание Премии Рунета — 2026 «Код поколения» поступило более 1100 заявок. Участие в конкурсе приняли организации, стартапы, независимые авторы и медиапроекты со всей России. Приём заявок на основные номинации завершился 20 ноября, сообщили организаторы.

В этом году претенденты могли побороться за награды в семи категориях и 18 номинациях. Самой востребованной стала категория «Государство и общество», собравшая 267 заявок. Из них 195 поступили в номинацию «Код Рунета», посвящённую цифровым проектам для государства и общества.

Среди других популярных направлений оказались «Образование в Рунете» — 102 заявки, «Летопись Рунета» — 91, «Сайт года» — 66, «Безопасный Рунет» — 61 и «Голос Рунета» — 52 заявки.

По предварительным оценкам организаторов, география конкурса охватила все 89 регионов России. Свои проекты представили не только жители крупнейших городов, но и авторы из небольших населённых пунктов, удалённых и приграничных территорий.

Организаторы отмечают, что участники представили проекты из самых разных сфер: от государственных и социальных сервисов до медицины, туризма, электронной коммерции, игровой индустрии и кибербезопасности. При этом приём заявок на специальные номинации, учреждённые партнёрами премии, продолжается. Подробности опубликованы на официальном сайте конкурса.

Церемония награждения состоится 12 декабря в московском кластере «Ломоносов». В этом году организаторы подготовили программу «Код поколения», которая объединит архивные материалы, нейросети, трёхмерные проекции и медиаперформансы.

Премию Рунета организует Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Минцифры России.

Ранее Life.ru рассказывал о награждении 67 победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года — 2026». На конкурс поступила 2031 заявка, а подтверждённый экономический эффект от внедрения представленных разработок превысил пять миллиардов рублей. Главную награду получил рязанский конструктор Алексей Ивлюшкин за технологию автоматического сопровождения воздушных и наземных объектов.