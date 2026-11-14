В Москве назвали победителей IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Высшую награду получил рязанский конструктор Алексей Ивлюшкин, разработавший технологию автоматического сопровождения воздушных и наземных объектов. Торжественная церемония прошла 14 ноября в музее «Атом» на ВДНХ.

В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок. Победителями и призёрами стали 67 человек из 31 региона России. При этом подтверждённый экономический эффект от внедрения представленных разработок превысил пять миллиардов рублей.

Участников церемонии поздравил президент России Владимир Путин. В приветственном адресе глава государства отметил вклад отечественных учёных, инженеров и рационализаторов в развитие промышленности, экономики и укрепление технологического суверенитета страны.

«Сегодня мы чествуем талантливых учёных, инженеров, конструкторов, рабочих, рационализаторов — тех, кто посвятил себя творчеству, развитию отечественной научно-технической мысли», — говорится в послании президента.

Гран-при конкурса присудили генеральному директору и главному конструктору научно-производственного комплекса «Альфа-М» Алексею Ивлюшкину. Его разработка позволяет одновременно сопровождать не менее шести объектов даже при наличии помех, частичном перекрытии изображения и резком изменении освещения. Технология применяется в системах наблюдения и защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающих заводов и складских комплексов. Победителю присудили денежную награду в размере миллиона рублей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание на широкий возрастной диапазон участников: самому младшему изобретателю исполнилось девять лет, а старшему — 91 год. Более 45% конкурсантов составили молодые люди до 35 лет. Впервые отдельную категорию выделили для школьников, от которых поступило около сотни заявок.

Кроме россиян, в конкурсе участвовали изобретатели из Белоруссии, Азербайджана, Индии и Киргизии. Больше всего заявок было связано с автоматизацией производства, созданием новых материалов, химическими технологиями и медицинскими разработками.

Награды вручали в четырёх номинациях: «Гран-при», «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года». Лауреаты основных номинаций получили сертификаты на 200 тысяч рублей. Конкурс проводится ежегодно с 2023 года по инициативе Дмитрия Чернышенко при участии Минобрнауки и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.