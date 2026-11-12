Организаторы Премии Рунета — 2026 «Код поколения» продлили приём заявок до 20 ноября включительно. Участниками конкурса могут стать создатели цифровых сервисов, приложений, образовательных инициатив, медиапроектов и других решений, которые помогают развивать российский интернет.

В этом году премия объединяет семь категорий и 18 номинаций. Среди них — «Сайт года», «Приложение года», «Голос Рунета», «Образование в Рунете», «Медицина в Рунете», «Электронная коммерция» и «Безопасный Рунет».

Отдельное внимание организаторы уделяют социальным инициативам, развитию науки и сохранению культурного наследия. Так, в номинации «Добрый Рунет» оценят благотворительные и общественно значимые проекты, а в категории «Летопись Рунета» — решения, которые помогают сохранять историю и знания в цифровой среде.

Для юных участников, семей и педагогов предусмотрена специальная номинация «За безопасное цифровое детство». В неё входят три направления: «Будущее Интернета» для подростков 14–18 лет, «Цифровая безопасность семьи» и «Уроки безопасности в Сети». Ещё одна специальная номинация — «Интернет на родном языке» — посвящена сохранению и развитию языков народов России в интернете.

Отдельно пройдёт народное голосование, посвящённое выбору лучшего автора шопсов — коротких видеороликов о товарах. Заявки на участие в этой номинации принимаются с 9 по 25 ноября. Само голосование состоится с 1 по 4 декабря в мини-приложении при поддержке VK.

Организатором Премии Рунета выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Минцифры России. Среди партнёров — Координационный центр доменов .RU/.РФ, RUTUBE, Avito, «Рувики» и другие компании. LIFE также входит в число информационных партнёров премии.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте Премии Рунета. Церемония награждения запланирована на 12 декабря в Москве.