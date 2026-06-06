ИТ-журналистов поставят на пьедестал: «Коммерсантъ» подписал соглашение с РАЭК

В рамках Петербургского международного экономического форума на площадке ИД «Коммерсантъ» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Стороны договорились вместе развивать направление ИТ-журналистики и оказывать всестороннюю поддержку профильному медиасообществу. Подписи под документом поставили генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский.

Партнёрство предусматривает проведение совместных конференций, образовательных программ, мастер-классов и дискуссионных площадок, посвящённых цифровой экономике, передовым технологиям и развитию интернет-среды.

Одним из проектов сотрудничества станет запуск отдельной номинации «ИТ-журналистика» в рамках Премии Рунета – 2026. В ней будут рассматриваться публикации и материалы, освещающие ключевые темы цифровой повестки: искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровую культуру, онлайн-сервисы и актуальные технологические тренды.

Помимо того, в составе журналистского направления запланирована премия «DOT-журналистика» — проект Координационного центра доменов .RU/.РФ, запущенный вместе с РАЭК ещё в апреле 2026 года на Российском интернет-форуме (РИФ).

«Для нас поддержка качественной технологической журналистики — это не просто формальное партнёрство, а вклад в будущее всей отрасли. Мы наблюдаем, как быстро цифровая повестка трансформирует экономику и общество, и крайне важно, чтобы эти изменения освещали профессионалы высокого класса. Совместно с РАЭК мы стремимся не только выделить лучшие работы, но и задать новые ориентиры в ИТ-журналистике, помочь авторам из разных регионов и федеральных изданий глубже погружаться в сложные темы — от искусственного интеллекта до кибербезопасности», — заявил Уманский.

«Сегодня ИТ-журналистика находится на переднем крае цифровой трансформации. Именно корреспонденты и обозреватели первыми встречаются с новыми технологиями, разъясняют их аудитории и формируют понятную, адекватную повестку. Вместе с «Коммерсантом» мы планируем не только поддержать сильных авторов, но и привлечь в профессию новые таланты, повысить престиж технологического репортёра. Убеждён, что номинация «ИТ-журналистика» в Премии Рунета станет одним из самых заметных и авторитетных конкурсов для отраслевого медиасообщества», — отметил Гуляев.

Приём конкурсных заявок откроется осенью 2026 года. Участвовать могут федеральные и региональные СМИ, а также независимые авторы.

Партнёрство РАЭК и ИД «Коммерсантъ» нацелено на развитие качественной отраслевой журналистики, рост профессиональных компетенций репортёров и усиление диалога между медиа и цифровой индустрией.