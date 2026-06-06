Издатель Хольгер Фридрих назвал два условия успешности современных СМИ

В современном медиабизнесе есть два ключевых показателя, которые определяют успешность СМИ, — это умение использовать в своей работе инновации, а также выдерживать конкуренцию. Таким мнением поделился издатель, управляющий директор Ostdeutsche Medienholding Хольгер Фридрих во время сессии от ИД «Коммерсантъ» «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» в рамках ПМЭФ.

Хольгер Фридрих рассказал о роли ИИ в журналистике. Видео © Life.ru

«Два момента, которые определяют успех в медиабизнесе, — это инновации и конкуренция. В современной журналистике надо учитывать, что инновации развиваются с большой скоростью... Сейчас мы говорим об искусственном интеллекте, который появился 30 лет назад, его роль начала возрастать», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что невозможно превратить традиционный медиабизнес в прибыльный без использования новых технологий. По его мнению, определяющим для любого СМИ стало умение интегрировать искусственный интеллект в свою работу. Именно это позволяет охватить большую аудиторию, заинтересовать её, заключил Фридрих. Он назвал ИИ ключом к успеху, но также напомнил, что качество контента по-прежнему определяет эффективность деятельности в журналистике.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов ранее на ПМЭФ отметил, что грань между блогерами и журналистами окончательно стирается, возникает некий симбиоз в данной сфере, так как по-прежнему остаётся общей цель — привлечь аудиторию. Он также описал образ современного, продвинутого и успешного журналиста.