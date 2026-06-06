Стало известно, когда состоится ПМЭФ-2027

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в очередной раз доказал свою эффективность, поэтому его проведение должно состояться в 2027 году, даты будут примерно те же, что и в этом году. Такой информацией поделился с журналистами советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков.

«У нас Петербургский форум проходит всегда приблизительно в одно и то же время. Это традиционное время нашего проведения. Посмотрим по международному графику событий и вообще, что произойдёт в мире», — уточнил он.

По словам Кобякова, весь мир зависит от внутриполитической повестки в США — в ноябре там состоятся промежуточные выборы в конгресс. Однако стабильность дат проведения ПМЭФ очевидна, подчеркнул ответственный секретарь форума.

Напомним, сегодня, 6 июня, завершающий день ПМЭФ, подводятся итоги. Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков отметил, что повестка следующего мероприятия будет создаваться после анализа достигнутых договорённостей на предыдущих. Также он сообщил, что в ПМЭФ-2025 приняли участие представители 142 стран. Были заключены контракты на сумму свыше 6,6 трлн рублей.