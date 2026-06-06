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6 июня, 10:42

Кобяков назвал клоунской выходкой письмо Зеленского Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал открытое письмо главы украинского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, публикация этого послания является «клоунской выходкой». Заявление прозвучало на итоговом брифинге форума.

Кобяков добавил, что подобные публичные обращения не рассматриваются в российской практике взаимодействия.

«На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют. А если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание — кроме как «клоунской выходкой» это не назовешь», — сказал он.

Песков призвал не торопиться с выводами из-за письма Зеленского Путину
Песков призвал не торопиться с выводами из-за письма Зеленского Путину

Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский оценил юмористические навыки Зеленского. По словам Мединского, после ознакомления с текстом письма у него сложилось впечатление о природе шуток, связанных с прошлым Зеленского в КВН.

Напомним, 4 июня киевский режим опубликовал открытое письмо Зеленского на имя президента России. В тексте содержались предложения о переговорах, а также ряд критических заявлений в адрес российского руководства. Москва расценила этот шаг как не имеющий реальной дипломатической основы, указав на несоответствие предыдущим заявлениям Киева. По мнению властей РФ, публикация письма направлена скорее на внешний информационный эффект и попытку получить дополнительную поддержку Запада, нежели на реальное урегулирование конфликта.

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Милена Скрипальщикова
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