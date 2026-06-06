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Регион
6 июня, 10:43

«Посмотрим, что будет в мире»: Кобяков ответил на вопрос о тематике ПМЭФ-2027

Кобяков заявил, что на повестку ПМЭФ-2027 повлияют события в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) зарекомендовал себя как ежегодное мероприятие, привлекающее большое число стран. Поэтому в 2027 году стоит ожидать очередного форума, но многое будет зависеть от мировой повестки. Об этом сказал журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Посмотрим, что будет в мире. Весь мир зависит от внутриполитической американской повестки, неизвестно, что у них там в ноябре произойдёт [речь о промежуточных выборах в Конгресс — прим. Life.ru]. Но стабильность проведения ПМЭФ очевидна», — пояснил он.

Чиновник добавил, что каждый раз при планировании повестки предстоящего форума учитываются уже достигнутые договорённости между участниками предыдущего. Кроме того, оценивается их реализация и новые перспективы.

Кобяков отметил оптимизм западных инвесторов на ПМЭФ по возвращению в Россию
Кобяков отметил оптимизм западных инвесторов на ПМЭФ по возвращению в Россию

Также Кобяков сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2026 году продемонстрировал растущий интерес западных инвесторов к работе в Российской Федерации. Никакой изоляции страны не существует. Сегодня, 6 июня, завершающий день мероприятия, подводятся итоги.

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Татьяна Миссуми
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