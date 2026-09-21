От стратегов до штукатуров: Названы профессии с самым резким ростом вакансий

Российские работодатели за год заметно увеличили число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для маляров, штукатуров и отделочников. Об этом свидетельствует анализ hh.ru за период с августа 2025-го по август 2026 года, опубликованный РИА «Новости».

Сильнее всего в процентном выражении выросло число предложений для специалистов по стратегии — на 175%. При этом речь идёт о сравнительно небольшом сегменте: количество вакансий увеличилось с нескольких десятков до более чем 200.

На втором месте оказались маляры, штукатуры и отделочники. Для них число предложений выросло на 118% — примерно с 3 тысяч до 6,6 тысячи вакансий.

Существенно прибавил спрос и на специалистов электротехнического профиля. Вакансий для электромонтажников, электромонтёров и техников-электриков стало больше на 57% — с 11,9 тысячи до 18,7 тысячи. Количество предложений для машинистов выросло на 56%, с 13,2 тысячи до 20,5 тысячи.

В десятку направлений с наиболее заметным ростом также вошли автослесари и автомеханики, водители и экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и кассиры.

Ранее Life.ru рассказывал, каким специалистам будет проще найти работу во второй половине 2026 года. Эксперт относил к наиболее востребованным инженеров, электриков и квалифицированных рабочих, в том числе токарей, фрезеровщиков и сварщиков.