От студенческой игры до масштабного движения: Путин поздравил КВН с 65-летием
Путин поздравил КВН с 65-летием и отметил его роль в жизни молодёжи
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Президент России Владимир Путин поздравил КВН с 65-летием и отметил его значение для молодых людей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 65-летием легендарного Клуба весёлых и находчивых. У вашего клуба долгая, замечательная история. За прошедшие годы он вырос в масштабное молодёжное движение, объединившее в нашей стране и далеко за её пределами талантливых, увлеченных юношей и девушек, наделённых ярким сценическим темпераментом и прекрасным чувством юмора», — говорится в тексте.
Отдельно Путин остановился на причинах долголетия программы. Он связал её многолетний успех не только с талантом выступающих, но и с профессиональной работой режиссёров, постановщиков и художников. Президент также подчеркнул значение КВН для студенческой среды. Благодаря фестивалям, турнирам и соревнованиям участники получают возможность общаться с представителями других вузов и поддерживать международные молодёжные связи.
Завершая поздравление, российский лидер выразил уверенность, что клуб продолжит развиваться, сохраняя традиции Александра Маслякова и других людей, стоявших у его истоков. Он пожелал участникам удачи, вдохновения и новых достижений, а самой игре — и дальше собирать зрителей разных поколений и профессий.
Ранее Life.ru сообщал, что 8 ноября КВН исполнилось 65 лет: первая передача вышла на советские телеэкраны в 1961 году. Изначально студенческое соревнование в остроумии постепенно стало площадкой для будущих знаменитостей отечественного телевидения. В числе его выпускников — Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян и Азамат Мусагалиев. За свою историю программа пережила прекращение вещания в начале 1970-х и возвращение в эфир в 1986 году.