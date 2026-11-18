Президент России Владимир Путин поздравил КВН с 65-летием и отметил его значение для молодых людей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 65-летием легендарного Клуба весёлых и находчивых. У вашего клуба долгая, замечательная история. За прошедшие годы он вырос в масштабное молодёжное движение, объединившее в нашей стране и далеко за её пределами талантливых, увлеченных юношей и девушек, наделённых ярким сценическим темпераментом и прекрасным чувством юмора», — говорится в тексте.

Отдельно Путин остановился на причинах долголетия программы. Он связал её многолетний успех не только с талантом выступающих, но и с профессиональной работой режиссёров, постановщиков и художников. Президент также подчеркнул значение КВН для студенческой среды. Благодаря фестивалям, турнирам и соревнованиям участники получают возможность общаться с представителями других вузов и поддерживать международные молодёжные связи.

Завершая поздравление, российский лидер выразил уверенность, что клуб продолжит развиваться, сохраняя традиции Александра Маслякова и других людей, стоявших у его истоков. Он пожелал участникам удачи, вдохновения и новых достижений, а самой игре — и дальше собирать зрителей разных поколений и профессий.