Электромонтажники, сварщики и инженеры цифрового моделирования окажутся в числе самых востребованных специалистов российской строительной отрасли в 2027 году. Работодателям также понадобятся профессионалы, умеющие работать со сложной техникой и роботизированным оборудованием. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дала директор по развитию, руководитель проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова.

По словам эксперта, строительные компании продолжат активно искать представителей традиционных рабочих профессий. Особенно высоко будут цениться сварщики, способные выполнять сложные работы на крупных объектах, электромонтажники, машинисты специальной техники, бетонщики, арматурщики и плиточники.

«В 2027 году останутся востребованными электромонтажники, сварщики, особенно для сложных объектов, машинисты спецтехники, бетонщики, арматурщики, плиточники, промышленные альпинисты», — перечислила Парикова.

Одновременно строительная отрасль будет всё больше нуждаться в специалистах по современным технологиям. Речь идёт о BIM/ТИМ-инженерах, занимающихся информационным моделированием зданий и сооружений, сотрудниках по пусконаладке оборудования и профессионалах, работающих с роботизированными системами. Отдельный спрос ожидается на проектировщиков крупных инфраструктурных объектов.

В 2026 году кадровые потребности строительных компаний несколько отличаются. По оценке НОСТРОЙ, особенно остро ощущается нехватка арматурщиков, бетонщиков, монтажников металлических и железобетонных конструкций, каменщиков и сварщиков. В числе востребованных специалистов также остаются электромонтажники, монтажники трубопроводов и сантехнических систем, кровельщики и отделочники.

Изменения на рынке труда могут повлиять и на выбор будущих студентов. Парикова прогнозирует усиление конкуренции при поступлении на направления, связанные с градостроительством и девелопментом, строительством уникальных зданий и сооружений, реконструкцией и реставрацией.

Особенно перспективными эксперт считает образовательные программы, посвящённые цифровому проектированию, технологиям информационного моделирования и геоинформационным системам. Такие знания позволяют специалистам работать с цифровыми моделями строительных объектов ещё до начала непосредственного возведения зданий.

Ранее Life.ru рассказывал, какие рабочие и инженерные профессии будут востребованы в 2027 году. По словам HR-эксперта, строительной отрасли потребуются сварщики, электромонтажники, инженеры-строители и проектировщики. При этом квалифицированным сварщикам сейчас предлагают около 150 тысяч рублей в месяц, а электромонтажникам — 145 тысяч.