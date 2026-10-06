От свечей до масксетей: Москвичи передали бойцам СВО более 1500 тонн помощи

Общественные советники Москвы с начала специальной военной операции отправили военнослужащим и жителям приграничных территорий свыше 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

В число переданных грузов вошли 960 тысяч окопных свечей и 120 тысяч маскировочных сетей. Москвичи также самостоятельно вяжут тёплые вещи, шьют спальные мешки и собирают предметы первой необходимости.

Общий объём отправленной одежды превысил 40 тысяч единиц. В посылки вошли носки, варежки, шапки, свитера и другие вещи, необходимые в холодное время года.

Работа организована во всех округах столицы. Активисты создают местные сообщества и фонды, проводят сборы, готовят гуманитарные грузы и помогают в организации патриотических мероприятий.

Помимо поддержки военнослужащих, волонтёры выезжают в приграничные регионы. Там они помогают жителям в пунктах временного размещения, а также проводят программы для школьников и воспитанников детских домов.

Ранее Life.ru рассказывал о волонтёрах из Северного Медведкова, отправивших в зону СВО более 30 гуманитарных конвоев. В работе штаба участвуют около 100 жителей Москвы, которые самостоятельно изготавливают необходимые бойцам вещи.