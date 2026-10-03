От таблеток до санатория: Что входит в набор соцуслуг на 1825 рублей в месяц

Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в натуральной форме либо заменить весь пакет или отдельные его части денежной компенсацией. В 2026 году стоимость полного НСУ составляет 1825,25 рубля в месяц. Об этом рассказал РИА «ФедералПресс» экономист Игорь Балынин.

Право на соцпакет имеют, в частности, люди с инвалидностью, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны и граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.

В набор входят бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов — их денежный эквивалент составляет 1405,85 рубля. Ещё 217,48 рубля приходится на санаторно-курортное лечение, а 201,92 рубля — на проезд к месту лечения и обратно.

«Все решения гражданином принимаются добровольно, исходя из собственных желаний и предпочтений», — подчеркнул Балынин.

Получатель вправе оставить одну услугу в натуральном виде, а от остальных отказаться в пользу денег.

Чтобы изменить способ получения НСУ на следующий год, заявление необходимо подавать до 1 октября через «Госуслуги», СФР или МФЦ. Если действующий вариант устраивает льготника, повторно обращаться не требуется.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как федеральным льготникам заменить бесплатные лекарства и другие части соцпакета денежной выплатой. Издание также напоминало, что выбрать можно как денежный эквивалент всего набора, так и отдельных услуг.