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Опубликовано 4 сентября, 09:53

Деньги вместо лекарств: Россиянам напомнили о сроках изменения соцпакета

Депутат Ямщикова: Льготники могут изменить формы получения НСУ до 1 октября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральные льготники могут до 1 октября изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ), напомнила депутат Московской городской думы Елена Ямщикова. По её словам, гражданам предлагается выбрать между натуральной формой поддержки и её денежным эквивалентом.

Полный пакет услуг с 1 февраля 2026 года оценивается в 1825,25 рубля в месяц: из них 1405,85 рубля приходится на лекарства, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение и 201,92 рубля — на проезд.

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«Речь идёт о выборе: получать льготы в натуральном виде — бесплатные лекарства и медизделия по рецептам, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и к месту лечения — либо частично или полностью заменить их денежным эквивалентом», — отметила собеседница RT.

Она призвала принимать решение исходя из реальной потребности в рецептурных препаратах. Для людей с хроническими заболеваниями натуральная форма зачастую оказывается выгоднее, поскольку стоимость необходимых медикаментов может существенно превышать фиксированную денежную компенсацию.

Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуг», лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. Если текущий формат получения льгот гражданина полностью устраивает, никаких действий предпринимать не нужно — выбранный вариант продлевается автоматически. Поданные до 1 октября заявки вступят в силу с 1 января 2027 года.

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Борис Эльфанд
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