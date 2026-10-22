От телеведущих до руководителей СМИ: В России стартовал отбор в «Мастерскую новых медиа» на 2027 год

В России стартовал конкурсный отбор на бесплатное обучение в «Мастерской новых медиа» в 2027 году. Подать заявку до 19 ноября могут специалисты, работающие в медиа, сфере коммуникаций и связей с общественностью. Участников ждут занятия с известными журналистами, руководителями медиакомпаний и экспертами отрасли.

Программа объединяет три направления. «Медиакоммуникации» рассчитаны на тех, кто развивает медиапроекты и работает с аудиторией, «Стратегические коммуникации» — на создателей фильмов, веб-сериалов, компьютерных игр и общественных проектов. Трек «Связи с общественностью» предназначен для руководителей, отвечающих за репутацию и взаимодействие с различными аудиториями.

Среди наставников программы — пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, телеведущие Владимир Соловьёв, Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева, а также медиатехнолог Кристина Потупчик.

Обучение в «Мастерской» уже прошли почти 1800 человек. Среди выпускников — Антон Васильев из Якутии, возглавивший департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики, и Александр Сорокин, ставший генеральным директором калужской телерадиокомпании «Ника». Другие участники также продолжили карьеру в медиа и общественной сфере: Иван Каменев стал ведущим «Соловьёв LIVE», а Ирина Шихарева вошла в состав Общественной палаты РФ.

«Профессия стремительно меняется, и мы не знаем, какой она будет через полгода. Сейчас очень важно поймать эту волну перемен и двигаться дальше. И обучение в Мастерской новых медиа помогает нашим участникам в этом», — отметил телеведущий Эрнест Мацкявичюс.