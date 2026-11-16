Постоянная заложенность носа может привести к раздражению слизистых оболочек, воспалительным процессам и нарушениям сна. В некоторых случаях затруднённое носовое дыхание также сопровождается повышением артериального давления. Почему не стоит игнорировать проблему и постоянно дышать ртом, Life.ru рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Постоянная заложенность носа способна негативно сказаться не только на работе дыхательной системы, но и на общем состоянии организма. Вынужденное дыхание через рот нарушает естественный процесс подготовки воздуха перед его попаданием в лёгкие, что может повышать риск развития различных заболеваний. Игорь Маневич врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

При нормальном носовом дыхании воздух очищается от пыли и других примесей, согревается и увлажняется. Когда человек постоянно дышит ртом, эта естественная защита работает не в полной мере. В результате слизистые оболочки могут пересыхать и раздражаться. По словам Маневича, длительная заложенность носа также может способствовать воспалительным заболеваниям, включая тонзиллит, хотя само по себе дыхание ртом не является его непосредственной причиной.

Кроме того, затруднённое носовое дыхание может ухудшать качество сна. При этом связь с повышением давления не универсальна: в частности, нарушения дыхания во сне могут сопровождаться проблемами с артериальным давлением.

Причинами постоянной заложенности могут быть аллергия, вирусные инфекции, искривление носовой перегородки и новообразования в полости носа. Поэтому врач не советует ограничиваться самостоятельным устранением симптомов без выяснения их причины. Неправильное лечение способно усугубить состояние.

Для профилактики Маневич рекомендует поддерживать чистоту и достаточную влажность воздуха в помещении. Если заложенность сохраняется неделю или дольше, специалист советует обратиться к оториноларингологу.

Особенно насторожить должны выделения из носа с примесью крови или гноя, головная боль и повышенная температура. При таких симптомах врач рекомендует не откладывать обращение за медицинской помощью.