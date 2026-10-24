Годами на каплях для носа: ЛОР назвал способ избавиться от зависимости без операции

Длительное использование сосудосуживающих капель для носа может привести к привыканию, когда без очередной дозы человеку становится трудно дышать. При этом избавиться от такой зависимости в большинстве случаев можно без хирургического вмешательства. Об этом Life.ru рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Евгений Фуки.

По словам специалиста, после окончания действия препарата заложенность возвращается, иногда становясь ещё сильнее. Постепенно человек начинает пользоваться каплями всё чаще, увеличивает количество впрыскиваний и постоянно носит флакон с собой. Такой эффект связан в том числе с развитием тахифилаксии — снижением реакции на привычную дозу лекарства.

Важно выяснить, почему человек изначально начал пользоваться каплями. За хронической заложенностью могут скрываться аллергический или неаллергический ринит, искривление носовой перегородки, хронический синусит или увеличение носовых раковин. Евгений Фуки Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника»

Фуки подчеркнул, что недостаточно просто отказаться от сосудосуживающего препарата. Если не устранить первоначальную причину нарушения носового дыхания, заложенность может сохраняться или возвращаться.

Длительное применение таких средств также способно вызвать сухость и раздражение слизистой, появление корок, носовые кровотечения и снижение обоняния. У некоторых пациентов могут возникать головные боли, нарушения сна и повышение артериального давления.

Способ отказа от капель специалист рекомендует выбирать вместе с оториноларингологом. Одним пациентам подходит полная отмена препарата, другим — постепенное снижение дозировки и частоты использования. Облегчить переходный период могут солевые растворы и назначенные врачом противовоспалительные назальные средства. В частности, местные глюкокортикостероиды не вызывают характерного для сосудосуживающих капель обратного отёка, однако применять их следует по медицинским показаниям.

«В большинстве случаев ликвидировать зависимость от капель можно без операции. Однако после отказа от лекарства заложенность может временно усилиться. Это ожидаемый синдром отмены, а не признак того, что без капель нос не сможет дышать», — отметил эксперт.

По словам Фуки, операция может потребоваться при выраженном искривлении носовой перегородки, увеличении носовых раковин, новообразованиях носоглотки и других патологиях, препятствующих нормальному дыханию. Даже после продолжительного использования капель слизистая, как правило, способна восстановиться. Главное — не откладывать обращение к специалисту и не считать зависимость неизлечимой.

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