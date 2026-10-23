Видишь симптомы? А они есть! Инфекционист раскрыл неочевидную опасность гриппа
Врач Чуланов: Гриппом можно заразить за сутки до появления симптомов
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Человек с гриппом может заражать окружающих за сутки до появления симптомов у себя, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, наиболее заразными больные обычно становятся в первые три дня заболевания.
Передача вируса возможна в течение пяти–семи дней после начала болезни, а у детей и людей с ослабленным иммунитетом — дольше. Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что особую опасность представляют люди с лёгкой формой гриппа, которые продолжают ездить на работу, учёбу и пользоваться общественным транспортом.
Он призвал оставаться дома при болезни, чтобы защитить окружающих, а также напомнил, что грипп способен вызывать тяжёлые осложнения даже у прежде здоровых молодых людей. Вакцинация снижает риск тяжёлого течения.
Ранее вирусолог объяснила, что грипп нередко начинается с резкого ухудшения самочувствия, сильной слабости, ломоты и быстрого повышения температуры. Насморк и кашель могут присоединиться позднее, однако определить возбудителя только по симптомам нельзя.