Врач объяснил, можно ли повредить барабанную перепонку обычным сморканием

Слишком резкое или сильное сморкание может вызывать неприятные ощущения в ушах, а в некоторых случаях — приводить к повреждению их структур. Об этом Life.ru рассказал врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев.

Как известно, носоглотка соединена со средним ухом слуховыми, или евстахиевыми, трубами. При сморкании давление в полости носа повышается и может передаваться через трубы на барабанную перепонку. Чаще всего человек ощущает заложенность, щелчок, кратковременную боль, шум в ухе или временное ухудшение слуха. Это может происходить из-за резкого изменения давления либо нарушения работы слуховой трубы.

Если одновременно плотно зажать обе ноздри и пытаться резко выдуть воздух, давление может сильно повыситься. В такой ситуации слизь может продвигаться не наружу, а в сторону околоносовых пазух и слуховых труб. Это не означает, что каждое сильное сморкание обязательно вызовет отит, однако при воспалении такой способ может усилить дискомфорт.

«Повреждение барабанной перепонки из-за обычного сморкания встречается нечасто. Однако риск выше, если она уже была ослаблена воспалением, травмой или перенесенной операцией. В исключительных случаях резкий перепад давления может повредить не только перепонку, но и структуры внутреннего уха», — предупреждает специалист.

Чтобы этого избежать, нужно сморкаться без чрезмерного усилия, очищая ноздри поочередно. Одну ноздрю можно слегка прижать, не закрывая её с максимальной силой, и спокойно выдохнуть через другую. Если слизь густая и нос сильно заложен, предварительно можно использовать солевой раствор. Продолжать сморкаться до боли или ощущения сильного давления в ушах не нужно.

Если после резкого сморкания появились выраженная боль, выделения или кровь из уха, стойкая заложенность, шум, сильное головокружение, стоит сразу обратиться к оториноларингологу. Такие признаки могут указывать на повреждение внутреннего уха и требуют обследования.

Во время диагностики врачи осматривают слуховой проход и барабанную перепонку. При необходимости проводят аудиометрию и тимпанометрию, чтобы оценить слух, подвижность перепонки и состояние среднего уха.

Большинство небольших повреждений барабанной перепонки заживают самостоятельно, если не присоединяется инфекция и ухо остаётся сухим. Хирургическое лечение — мирингопластику или тимпанопластику — можно рассматривать, если отверстие крупное, долго не закрывается, вызывает повторные воспаления или стойкое снижение слуха.

«От одного неосторожного сморкания серьёзное повреждение маловероятно. Однако резкий выдох через плотно зажатый нос создаёт избыточное давление, поэтому очищать нос безопаснее постепенно и без усилия», — заключил эксперт.

Если ночью нос заложен, а после подъёма с кровати дыхание восстанавливается, причиной может быть реакция сосудов слизистой на положение тела. Подробнее — в материале Life.ru.