Встал — и нос задышал: Терапевт объяснила, как гравитация лечит утреннюю заложенность

Если ночью нос заложен, а после подъёма с кровати дыхание восстанавливается, причиной может быть реакция сосудов слизистой на положение тела. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, такая картина встречается при вазомоторном рините — нарушении регуляции тонуса сосудов носа. В горизонтальном положении слизистая сильнее отекает, из-за чего становится трудно дышать.

«Утром человек встаёт, принимает вертикальное положение, и из-за гравитации, сил тяжести лишняя кровь уходит, отёк спадает, носовое дыхание восстанавливается», — объяснила Чернышова.

Дополнительным фактором может быть искривление носовой перегородки. При этом облегчение после подъёма не означает, что причина заложенности устранена.

А утреннюю боль в горле врач связала прежде всего с дыханием через рот: когда нос заложен, слизистые пересыхают. Сухой воздух в спальне способен усиливать неприятные ощущения.

Если симптомы уходят в течение часа после пробуждения, Чернышова советует обратить внимание на неинфекционные причины. Однако только по скорости облегчения исключить вирусную инфекцию нельзя.

Ещё один возможный фактор — реакция на пылевых клещей в постели или средства для стирки белья. После прекращения контакта с раздражителем симптомы могут ослабевать.

Также утреннее раздражение горла бывает связано с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью — ГЭРБ. При забросе содержимого желудка в пищевод, а иногда выше, слизистая глотки может раздражаться.

Начать Чернышова рекомендует с микроклимата спальни: не допускать пересушивания воздуха, регулярно ухаживать за постельными принадлежностями и выбирать средства для стирки без раздражающих компонентов.

«А что касается носа — здесь всегда поможет консультация ЛОР-врача. Он увидит, есть ли искривление перегородки, есть ли признаки вазомоторного ринита, может быть, аллергического ринита, — то есть разберётся с причинами», — подчеркнула специалист.

Если сохраняется боль в горле и есть подозрение на рефлюкс, врач посоветовала обратиться к гастроэнтерологу.

Ранее специалисты объяснили Life.ru, почему после включения отопления могут болеть горло и нос. Сухой воздух приводит к потере влаги слизистыми и появлению микротрещин, поэтому утренний дискомфорт не всегда связан с простудой.