«Спусковой крючок»: Почему у россиянки после CoViD-19 появилось отверстие в носу

Коронавирус сам по себе не разрушает носовую перегородку, однако перенесённая инфекция может стать одним из факторов запуска аутоиммунных процессов. Об этом пластический хирург Игорь Короткий рассказал «Вечерней Москве».

Поводом стала история жительницы Приморья, у которой после COVID-19 появилось отверстие в носовой перегородке. Женщина обратилась к врачам из-за свиста при дыхании, а последующие операции давали лишь временный результат.

Короткий предположил, что перенесённая инфекция могла выступить «спусковым крючком» для аутоиммунного заболевания. При таких состояниях иммунная система способна атаковать собственные ткани организма, в том числе слизистые и хрящи.

При этом хирург подчеркнул, что причин перфорации перегородки может быть гораздо больше. Подобные повреждения способны возникать после травм и различных вмешательств в области носа. Также врач назвал среди возможных причин некоторые инфекции и употребление запрещённых веществ.

Чтобы разобраться в конкретной ситуации, специалист советует в первую очередь исключить аутоиммунный процесс. Для этого пациентке, по его словам, стоит обратиться к терапевту и ревматологу и пройти обследование.

Если основное заболевание действительно обнаружат, сначала необходимо заняться его лечением, считает Короткий. В противном случае новая операция на перегородке может снова дать лишь временный эффект.

Точный диагноз по одной истории без осмотра и результатов обследований поставить невозможно, добавил хирург.

Ранее Life.ru рассказывал, что после перенесённого коронавируса у 25-летней жительницы Приморья Александры появился свист при каждом вдохе, а осмотр выявил в носовой перегородке сквозное отверстие более сантиметра. Врачи подозревали наркотики и скрытый сифилис, но анализы это опровергли.